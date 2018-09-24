Suşehri'nde aşure dağıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program, Muhsin Yazıcıoğlu Çay Bahçesi'nde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan duanın ardından, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, burada yaptığı açıklamada, muharrem ayının önemine değindi. Programa katkı sağlayanlara teşekkür eden Uzunoğlu, “Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularını daha da geliştirmesine, dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Muharrem ayı dolayısıyla aşure hazırlatıp vatandaşlarımıza ikramını gerçekleştirdik." dedi.

Programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.