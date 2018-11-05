Suşehri'nde asfaltlama çalışması dolayısıyla kurban kesildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yaklaşık 9 kilometrelik alanda başlatılan asfaltlama çalışmalarının yüzde 70'lik kısmının tamamlanması dolayısıyla kurban kesildi, dualar edildi.

İlçe girişinden başlayan Erzincan Caddesi ve ilçe merkezinden geçen Sivas Caddesi güzergahında bulunan yaklaşık 9 kilometrelik mesafe arasında başlatılan asfaltlama çalışmalarının yüzde 70'lik kısmı tamamlandı.

Asfaltlama çalışmalarını inceleyen Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri halkının hizmetlerin en güzeline layık olduğunu ifade etti.

Asfaltlama çalışmalarının yüzde 70'lik kısmını tamamladıklarını dile getiren Başkan Yüksel, "İnşallah bugün akşam saatlerinde veya yarın D-100 karayoluna bağlantımızı yaparak asfaltlama çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bu çalışmalar belki daha önce yapılması gerekiyordu ama kısmet bugüneymiş. Geç oldu ama güç olmadı. Suşehrili hemşehrilerimizin hayat standartlarını ve yaşam kalitesini artırmak için hizmetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile kurban kesildi.

Vatandaşlar asfalt yapılmasından dolayı Başkan Yüksel'i tebrik etti.

