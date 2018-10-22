Suşehri'nde asfalt çalışmalarına başlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde asfalt çalışmalarına başlandı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Erzincan ve Sivas caddelerinde yapılacak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Erzincan Caddesi'nde tahrip olan asfaltın kazıma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yüksel, "Bu çalışmaların hemen akabinde ise yeni asfalt döküm çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Asfalt çalışmasının Sivas Caddesi ve hastane kavşağı ile ilçe merkezinde bazı bölgelerde süreceğini dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Herhangi bir aksaklık olmaması durumunda, hastane kavşağından İlçe Jandarma Komutanlığı önüne kadar da asfalt yapmayı hedefliyoruz ama ilk etapta bu belirttiğimiz yere kadar asfaltı yapacağız. Dökülecek olan asfaltın uzun ömürlü olması için eski asfaltın kazılarak yapılması gerekiyordu. Biz de bu vesileyle Sivas Belediyemizden aldığımız asfalt kazıma aracı ile eski asfaltın kazıma işlemlerini yapıyoruz."

Yüksel, asfalt çalışmalarının sadece ana caddeleri kapsamadığını, farklı bölgelerde de asfaltlama yaptıklarına işaret ederek, şunları aktardı:

"Yalnızbağlar Mahallesi Şehit Sadi Kuzpınar sokağımızın zemin sıkıştırma çalışmasını başlattık. Hemen peşinden nasip olursa asfalt çalışmasını yaparak yolumuzu hizmete açmış olacağız. İlçemizin yollarının güzel olması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum."