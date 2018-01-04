Suşehri’nde “Aile İçi İletişim” konferansı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, "Hayata Bağlı Gençlik" projesi kapsamında "Aile İçi İletişim" konulu konferans düzenlendi.



Suşehri Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Hayata Bağlı Gençlik" projesi kapsamında düzenlenen "Aile İçi İletişim" konferansı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Programa konuşmacı olarak katılan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim görevlilerinden Sema Biçer, kaymakamlığı yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı tebrik etti.

Özellikle son yıllarda çocuklar ile aile arasındaki iletişimde bir takım sıkıntılar yaşandığını belirten Biçer, "Evlat bir evin meyvesidir. Her anne ve baba, evlatları doğduğu zaman onun ailesine ve vatanına hayırlı bir evlat olmasını isteyerek onu sever. Aynı zamanda her anne ve baba evlatları için çalışır. Çünkü anne ve babanın tek düşüncesi evladıdır." diye konuştu.

Hiçbir anne ve babanın evladının kötü olmasını istemediğini vurgulayan Biçer, "Bu nedenle iletişim her şeyin başında gelir. Bir baba ve anne için çocuk büyüdüğünde de çocuktur. Onunla bağınızı koparmayınız, yeri geldiği zaman onunla çocuk gibi olun." ifadelerini kullandı.

Bu tür konferansların aile içi iletişim açısından son derece önem arz ettiğine dikkat çeken Biçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salonun dolu olması çok güzel. Çünkü bu salonu dolduran anne ve babaların çocuklarına da önem verdiğinin göstergesi olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle çocukların akademik başarılarının yanında, yaşam başarılarına, aynı zamanda ebeveynlerle işbirliğine önem veren, bu konuda böyle konferansların tertip edilmesinde önderlik eden Suşehri Kaymakamımız Ender Faruk Uzunoğlu ve ekibine teşekkür ederim."