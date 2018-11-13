Suşehri'nde ada çayı kurulum fideleri dağıtılıyor

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde "Anadolu Ada Çayı Suşehri Kadınları İçin Alternatif ve Yeni Bir Gelir Kaynağına Dönüşüyor" adlı projeden faydalanan 10 çiftçiye ada çayı fide dağıtımları yapıldı.

Kaymakamlık öncülüğünde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından "Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı" kapsamında hazırlanarak sunulan ve onaylanan proje kapsamında projenin uygulanması için ihtiyaç duyulan, 1 fide dikme makinesi, 10 çapa makinesi, 10 su pompası, 10 budama makası, 500 sulama tabancası, 500 vana, 500 uzatma borusu, 10 bahçenin sulama işi için ihtiyaç duyulan 5 bin metre sulama borusu alındı.

Kaymakam Vekili Çağlar Partal'ın katılımıyla da 137 bin 500 ada çayı fidesi 10 çiftçiye törenle dağıtıldı.

Projeden faydalanan çiftçilere hayırlı olsun dileklerini ileten Partal, vatandaşların bu tür projelere duyarlı olmasını diledi.

Dağıtım programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nusret Recep Gümüş, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Kuzpınar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Burhan Güler, teknik personeller ve vatandaşlar katıldı.





