Suşehri'nde 800 öğrenciye kışlık giysi yardımı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye kışlık giysi yardımında bulunuldu.

Giysiler Belediye Başkanlık makamında, okul idarecilerine dağıtıldı.

Belediye Başkanı Yüksel, giysilerin öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek giysi destek yardımının bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Okul idarecileri tarafından belirlenen listelerin Kızılay Derneği İstanbul Şubesi'ne gönderildiğini aktaran Yüksel, "Talebimiz kabul gördü ve 800 öğrencimize kışlık mont, bot, kazak, pantolon ve çorap gibi malzemelerden oluşan yardımlarımızı ulaştırmış olduk. Uyum içinde çalışarak hep birlikte eğitime destek vermiş olduk. Bizler burada oldukça bu gibi desteklerimiz devam edecektir." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız da eğitime verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "Gerek belediye başkanımız gerekse Kızılay derneğimiz eğitime büyük destekler vermekteler. Eğitim camiası olarak desteklerinin devamını dileriz." dedi.



Kızılay Suşehri İlçe Temsilcisi İsa Şahin de eğitime verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Kızılay Derneği olarak ilçemizdeki çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.





