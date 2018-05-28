Suşehri'nde 6 köyün sakinleri iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde 6 köyün sakinleri toplu iftar programında bir araya geldi.

İlçeye bağlı Karacaören, Kemallı, Yoncalı,Taklak, Kavşut ve Polat köylerinin bağlı olduğu Polat Deresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Karacaören köyünde toplu iftar programı düzenlendi.

Köy meydanında düzenlenen 600 kişilik iftar programında konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, organizasyonu tertip edenlere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise Suşehri Polat Deresi Derneğinin büyük bir buluşmaya imza attığını söyleyerek, "Dernek başkanımız Yalçın Kaya ve yönetimi ile Polat Dereli kardeşlerimizle iftarımızı yaptık. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin." dedi.

AK Parti Sivas milletvekili adayı Rüstem Yüce de programı düzenleyenlere teşekkür etti. Yüce, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istedi.

Polat Deresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yalçın Kaya ise İstanbul'dan kalkıp köye gelerek ilk defa böyle bir sokak iftarı tertip ettiklerini ifade etti.

Dernek yönetimine yeni seçildiklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bu iftarları İstanbul'da dernek merkezimizde yapıyoruz. Ama bu sefer hem İstanbul'da hem de 6 köyümüzün katılımıyla Karacaören köyümüzün meydanında yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bulunan köylülerimizle iftarda bulunmak bizler için mutluluktur. Bu yıl 600 kişilik iftar düzenledik, önümüzdeki yıl bu sayıyı dahada artırarak bu iftar programını gelenek haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız gurbet ve sılayı kopartmamaktır. İnşallah toplu sahur programı da yaparak tekrar İstanbul'a dönüş yapacağız."

Programa AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, İl Genel Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

