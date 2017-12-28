Suşehri’nde 4 engelli vatandaşa akülü araç verildi

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından temin edilen 4 adet akülü araç ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.

İlçe merkezi ve köylerde bulunan 4 vatandaşa akülü araçlarını teslim eden İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Dernek Başkanı Duran Kılıç, öğrencilerin yardımlaşması sonucu akülü araçları aldıklarını söyledi.

Öğrencilere bu duyarlı hareketlerinden dolayı teşekkür eden Kılıç, "Öğrenci kardeşlerimizin başlatığı yardım çalışması sonucu akülü araçlar alınmış. Biz de 4 adet akülü araca ihtiyacımız var dedik. Bu talebimizi olumlu karşıladılar. Kendilerine bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de oralardan aldığımız akülü araçlarımızı daha önceden belirlediğimiz kişilere teslim ediyoruz." diye konuştu.