Suşehri'nde 2 bin 883 kursiyere eğitim verildi

SİVAS (AA) - Suşehri İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan çeşitli kurslarda 2 bin 883 kişiye eğitim verildiği bildirildi.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısına katıldı.

Uzunoğlu, burada yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kurslara ilave olarak, kurum amirlerinden gelen talepler doğrultusunda farklı kurslar açılabileceğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezlerinin, gerek halka, gerekse öğrencilere hizmet etmek için var olduğunu dile getiren Uzunoğlu, "Kurum amirlerimizin de talepleri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde kurslar açılabilir. Bu konuda kurum amirlerimiz müdürlüğümüz ile istişare edebilirler. Yani kursları çeşitlendirebiliriz." dedi.

Suşehri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Ulusoy ise 2017-2018 döneminde 156 kurs açtıklarını, bu kurslardan 54'ünün mesleki ve teknik kurslar, 38'inin genel kurs, 64'ünün ise okuma-yazma kursu olduğunu kaydetti.

Ulusoy, açılan kurslara bin 878'i kadın, 2 bin 883 kursiyerin katıldığını aktardı.