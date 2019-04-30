Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde "100. yılında Sivas Kongresi" konulu konferans düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kazım Ayan Anadolu Lisesi tarafından organize edilen konferansta, Cumhuriyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Dede, Sivas Kongresi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile ilgili önemli kararların Sivas'ta alındığını aktaran Dede, "Cumhuriyet tarihinde Sivas'ta alınan kararlar önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple 100. yılında da Sivas Kongresi güzel etkinliklerle kutlanıyor." dedi.

Kaymakam Vekili Çağlar Partal ise konferansta emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansa, çok sayıda öğrenci katıldı.