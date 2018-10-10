Suşehri'nde 100 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi

SİVAS (AA) - Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) tarafından 100 öğrenciye Kura'n-ı Kerim hediye edildi.

Fen Lisesi Müdürü Sinan Topçu tarafından yapılan talep doğrultusunda, merkezi İstanbul'da bulunan SİHADER tarafından temin edilen 100 Kur'an-ı Kerim, dernek eski başkanlarından yönetim kurulu üyesi Duran Kılıç tarafından öğrencilere teslim edildi.

Talebin okul müdürü tarafından geldiğini belirten Kılıç, "9. sınıf öğrencilerimize böyle bir anlamlı hediyeyi takdim etmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz." dedi.

Topçu ise SİHADER Başkanı ve yönetimine teşekkürlerini iletti.