SİVAS (AA) - Türkiye genelinde başlatılan, "10 milyon öğrenciye 10 milyon fidan" projesi kapsamında Suşehri ilçesinde öğrenciler fidan dikti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, fidan dikme kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde yeniden başlatılan fidan dikme seferberliğine Suşehri'nde bulunan minik öğrencilerle başladıklarını söyledi.

Şehit Kemal Yıldırım Kızılay Anaokulu öğrencilerine çam fidanı hediye ettiklerini anlatan Yıldız, "Her öğrencimizin bir fidanı olması için başlatılan bu projeye bizler de Suşehri eğitim camiası olarak büyük destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe, fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. Bu projenin, çocuklarımıza tabiata sahip çıkma bilincini de aşılayacağına inanıyorum. Daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir Suşehri için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız." diye konuştu.

Yıldız, daha sonra okul bahçesinde minik öğrencilerle birlikte fidan dikti.



