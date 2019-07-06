Suşehri'de trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Kuzpınar, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Serhat Kuzpınar yönetimindeki 33 KR 323 plakalı otomobil, Yalnızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı TOKİ kavşağı yakınlarında devrildi.Yaralanan...
SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Kuzpınar, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.