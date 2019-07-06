Suşehri'de trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Serhat Kuzpınar yönetimindeki 33 KR 323 plakalı otomobil, Yalnızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı TOKİ kavşağı yakınlarında devrildi.Yaralanan...

Suşehri'de trafik kazası: 1 yaralı
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SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Kuzpınar yönetimindeki 33 KR 323 plakalı otomobil, Yalnızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı TOKİ kavşağı yakınlarında devrildi.

Yaralanan Kuzpınar, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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