Suşehri yeni hastanesine kavuşuyor

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede yeni yapılan hastanenin kısa zamanda hizmete açılacağını müjdeledi.

Yüksel, ilçede inşaat çalışmaları tamamlanan devlet hastanesini gezerek, yapılan tefrişat çalışmaları hakkında firma sorumlusu Tunahan Demir'den bilgi aldı. Hastanenin son sistem teknoloji ile donatıldığını müjdeleyen Yüksel, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Suşehri'nin sağlıkta bölge hastanesi konumunda olduğunu anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Hastanemizde cihazların montaj çalışmaları devam ediyor. İnanıyorum ki kış bitmeden hastanemizi faaliyete geçireceğiz. Mevcut hastanemizin 3 kat büyüklüğünde olan 24 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen hastanemiz, modern ve yeni cihazlarıyla bölge hastanesi konumunda. İnşallah hastanemizin sağlık elemanı konusunda ilçe teşkilatımız ile gerekli girişimlerimizi yaparak hastanemizi faaliyete geçireceğiz. Tüm cihazlarımız son sitem. Hasta odalarımız iki ve tek kişilik olmak üzere modern bir görünümde."

Yüklenici firma sorumlusu Tunahan Demir ise ilçenin modern bir hastaneye kavuştuğunu söyleyerek, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı arzuladıklarını dile getirdi.