Suşehri Ülkü Ocaklarında görev değişimi

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı'na Kadir Çiçek getirildi.



İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve kültür Vakfı Sivas İl Başkan Yardımcısı Fatih Başar, teşkilatın hangi kademesinde olunursa olunsun, yükün her zaman ağır olduğunu söyledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı İsa Kuzpınar da 2 yıllık görev süresinde kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Kadir Çiçek başkanımın çıkmış olduğu kutsal dava yolunda Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah." dedi.

Yeni başkan Kadir Çiçek de Kuzpınar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kuzpınar, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim'i yeni başkan Çiçek'e teslim etti.

Toplanan grup daha sonra ülkücü yemini ederek, Çiçek’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.