Suşehri Muhtarlar Derneği'nde genel kurul

SİVAS (AA) - Suşehri Muhtarlar Derneği'nin genel kurulu yapıldı.

İlçe Ziraat Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan dernek başkanı Gökçekent köyü muhtarı Abbas Yıldırım, aday olmadığını belirterek, seçilecek yeni yönetime başarı diledi.

Tek liste olarak gidilen seçimde Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Oğuzhan Özer, genel kurula katılan 38 üyenin tamamının oyunu alarak Suşehri Muhtarlar Derneğinin yeni başkanı oldu.

Özer, seçim sonrası yaptığı konuşmada, muhtarların ülke demokrasisinin kılcal damarı olduğunu belirterek, "Muhtarları seçen halkımız ayrı ayrı siyasi fikirlere oy vermiş olmalarına rağmen muhtarın bizzat şahsına oy vermiştir. Bu nedenledir ki bağımsız seçilen en uçtaki yegane temsilci muhtardır." ifadelerini kullandı.