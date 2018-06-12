Suşehri Kaymakamı Uzunoğlu iftar verdi

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, mahalle ve köy muhtarları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine iftar verdi.

İlçede bulunan bir tesiste düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Uzunoğlu, birlik ve beraberliği pekiştirmek, dostluk bağlarının daha güçlü olması nedeniyle bu tür programların önemli olduğunu söyledi.

Programa katılım sağlayanlara teşekkür eden Uzunoğlu, "1970'li yıllarda bu tür organizasyonlara insanlarımız katılırken çekinerek katılıyordu. Ama şükürler olsun ki, birlik ve beraberliğimiz pekişiyor. Gerek siyasi parti ilçe başkanları olsun, gerek sivil toplum örgütü temsilcileri olsun hep birlikte kardeşçe bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önemli olan birlik ve beraberlikleri oluşturmaktır. Fani dünyada bugün varız, yarın yokuz. Bu nedenle dostluklarımız daim olsun." diye konuştu.

Programda İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yemek duası yapıldı.

Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti Koyulhisar İlçe Başkanı Caner Kara ve davetliler katıldı.