Suşehri Kaymakamı Uzunoğlu, din görevlileriyle buluştu

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevlileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Kaymakam Uzunoğlu, Balhatun Camisi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, insanlara İslam dinini çok iyi öğretmek gerektiğini söyledi.

Cehaletten kurtulmak için okumak gerektiğini belirten Uzunoğlu, "15 Temmuz’da olduğu gibi kendini bilmez dinci diye geçinenler ülkemizin bölünmesi için, huzurumuzun kaçırılması için birtakım darbe girişimlerine teşebbüs ettiler. Bunun için insanlara dinimizi iyi öğretmek gerekiyor. Bu da sizin gibi din görevlilerine düşüyor." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili düzenlenen yardım kampanyasına da değinen Uzunoğlu, "Devletimizin yardım konusunda resmi olarak herhangi bir talebi olmadı. Fakat vatandaşlarımız kendi imkanları doğrultusunda illaki yardım yapmak istiyorsa, bu yardımlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yapabilirler. Bu konuda halkımızı bilgilendirmeniz gerekiyor." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, camilerde 18 din görevlisine ihtiyaç olduğunu belirterek, Ramazan ayı başlamadan önce 15 köyün din görevlisi ihtiyacını çözeceklerini ifade etti.