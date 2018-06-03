Suşehri Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'na yetişecek

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yapımı süren hayvan pazarını, bir aksilik olmadığı takdirde Kurban Bayramı öncesinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Yüksel, Erzincan karayolu Gözköy yol ayrımı yakınındaki 35 bin metrekare alanda yapımı süren hayvan pazarını ziyaret etti.

İnşaat çalışamalarını inceleyen ve bilgi alan Yüksel, yaptığı açıklamada, hayvan pazarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Hayvan Pazarı Projesi'nde, hayvan oteli, otoparkı ve kombine birimleri bulunacağını hatırlatan Yüksel, bir aksaklık olmadığı sürece hayvan pazarını Kurban Bayramı öncesinde hizmete sunmayı planladıklarını kaydetti.



Yüksel, ilçede yeni bir mezbahane yapılması için de girişimde bulunduklarını dile getirerek, "Kısa sürede onun da sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Bilindiği üzere bölgemiz sanayi bölgesi değil, bölgemiz tarım ve hayvancılığa elverişli bir bölge. Biz de bu anlamda hayvancılık alanında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz." dedi.