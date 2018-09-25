Suşehri hayvan pazarı açılışa hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede yapımı süren hayvan pazarının yaklaşık 1 ay içerisinde hizmete açılacağını belirtti.

Hayvan pazarı inşaatında incelemede bulunan Yüksel, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. İhtiyaç duyulan projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yüksel, "Hayvan pazar alanımızla ilgili inşaat çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir ay içerisinde hayvan ticaretiyle uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz." dedi.

Modern olarak inşa edilen proje hakkında da bilgi veren Yüksel, şunları kaydetti:

"Pazar alanı içerisinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış yerleri ayrı ayrı kapalı olarak düşünülerek yapılmıştır. Ayrıca idari bürolarla birlikte, uzak yerlerden bir gün önce pazara gelen hayvan satıcılarımızın konaklama ihtiyacı düşünülerek, onların kalabileceği yerler yapılmaktadır. Amacımız hayvan satıcılarına güzel bir mekan oluşturmaktadır. Şu anda çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte tüm çalışmalar devam etmektedir.

Merkezi konumda olan ilçemize bölgenin modern hayvan pazarını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah besiciliğin de artırılması durumunda hayvan pazarımızın daha canlı olacağı kanaatindeyim."

Aynı bölgede modern mezbahane yapılacağını da aktaran Yüksel, bu projenin inşaat çalışmasına da kısa sürede başlamayı planladıklarını ifade etti.