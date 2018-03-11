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Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda genel kurul

- Mevcut başkan Kemal Karakaya, güven tazeledi

11 Mart 2018 Pazar 15:21
Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda genel kurul
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SİVAS (AA) - Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Kemal Karakaya, güven tazeledi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal’ın yaptığı genel kurulda 4 aday yarıştı.

Adayların hepsine başarılar dileyen Köksal, Türkiye’nin birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. Bazı kendini bilmez ülkeler, bazı çapulcu takımlarla işbirliği yaparak ülkemiz için oyunlar oynamaya kalkıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar ki Türk milleti asildir. Bir karış toprağını vermez. Bizim hudut sınırlarımız şehit kanlarıyla çizildi. Bizler de bu vatanın Ahi askerleriyiz." diye konuştu.

Daha sonra yapılan seçimde 212 oy alan Kemal Karakaya, yeniden başkanlığa seçildi.

Anahtar Kelimeler:
Suşehri
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