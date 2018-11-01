Suşehri çiftçisi meteorolojik risklerden haberdar olacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kurulan Hava Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi hizmete başladı.

Suşehri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hibe olarak finanse edilen Hava Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Kurulumu Projesi'nin tamamlandığı belirtildi.

Sistem kapsamında ilçede sebze ve meyve tarımının yoğun olduğu Kemalpaşa Mahallesi ile Solak ve Bostancık köylerine istasyon kurulduğu aktarılan açıklamada, sistemin 88 bin 500 liraya mal olduğu bildirildi.

Açıklamada, sistemin hem ilaçlamanın doğru iklim koşullarında yapılması hem de meteorolojik risklerle ilgili önceden bilgi alınması açısından yarar sağlayacağı dile getirilerek, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Kurulan tahmin ve erken uyarı sistemleri hastalık ve zararlılarla mücadelede etkin bir rol alacaktır. Aynı zamanda çiftçilere erken don uyarısında bulunacak, akıllı telefonlara kurulacak uygulama ile yağış ve iklim verileri konusunda bilgi verecektir. Erken uyarı sisteminin yürütülmesi için en önemli koşul doğru ve zamanında meteorolojik veri alımı, havanın sıcaklığı, nemi, birim alana düşen yağış miktarı, toprağın nemi, yaprak ıslaklığı gibi veriler değerlendirilerek, bitki hastalık ve zararlılarının oluşumunun önceden tahmin edilip, zamanında ve doğru ilaçlama takvimlerinin oluşturulması ve bu sayede ürünün, çevrenin korunması ve gereksiz mücadeleden doğabilecek ekonomik kayıpların önlenmesi projenin ana gerekçesidir."

Açıklamada, projenin hazırlanması, onaylanması ve kurulum süresince yardım ve desteklerinden dolayı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e de teşekkür edildi.