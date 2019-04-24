Suşehri Belediyesine çöp aracı hibe edildi

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp aracı hediye edildi.



Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen aracın kısa süre içerisinde Suşehri halkının hizmetine sunulacağını söyledi.



Belediye araç parkurunun yenilendiğini aktaran Yüksel, "Belediyenin atıl durumda olan araçlarının tamamını yenileyerek, ayrıca eksik olan araçları da yapmış olduğumuz girişimler neticesinde hibe yoluyla alarak belediyemizin araç parkurunu güçlendirmiş bulunmaktayız. Vadinin en güçlü araç parkurunun belediyemizde olması bizleri sevindirmektedir." dedi.