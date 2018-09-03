Suşehri Belediyesinden eğitime destek

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçelerinde bulunan Timur Karabal Meslek Yüksel Okulu ve Sağlık Yüksek Okulunu tercih eden öğrencilere her konuda destek sağlayacaklarını belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığını anımsattı.

Başarı göstererek üniversite eğitimi almaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Yüksel, "Yerleştirme sonuçlarına göre sıralamaya giremeyen genç kardeşlerimizin biraz daha gayret göstererek üniversite eğitimi alacak bir bölüme girmesi kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Yüksel, şunları kaydetti:

"Genç kardeşlerim, üniversite her şey demek değildir. Morallerinizi bozmadan ufak dokunuşlar yaparak sizlerde bir takım değişimleri ve gelişimleri sağlayabilirsiniz. Cehaleti nitelikli eğitimle yeneceğiz. Ülkemizin ve milletimizin istikbaline ve istiklaline faydalı çalışmalarda bulunmalıyız ki bunu da yine eğitimle başaracağız. Eğitim yolunda tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Gidecekleri yerlerde yardımcı olmaya hazırız. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksel Okulu ve Sağlık Yüksek Okuluna şehir dışından gelecek öğrencilere ev sahipliği yapmak için beklediklerini aktaran Yüksel, "Şehir dışından ilçemize gelecek öğrencilerimizin aileleri, çocuklarınız kesinlikle artık bizlere emanet. Onlar artık bizlerin de bir evladıdır. Onları sizlerden daha çok bizler düşüneceğiz. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.