Suşehri Belediyesi'nde personel istişare toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, personelle istişare toplantısında bir araya geldi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Yüksel, 2014 yılından bugüne kadar ekip olarak güzel hizmetler yaptıklarını kaydetti.

En önemli hizmetler arasında ana yolun asfalt çalışması olduğunu belirten Yüksel, "Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah ekim ayı içerisinde ilçenin asfalt sorununu da çözmeyi hedefliyoruz. Ana caddemizi güzel bir görünüme kavuşturacağız." dedi.

Personelin de görüşlerini alan Yüksel, kaldırım işgal konusunda zabıta ekiplerinin denetimlerine devam edeceğini belirtti.