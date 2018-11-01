Suşehri Belediyesi Kan Bilgi Bankası kurdu

SİVAS (AA) - Suşehri Belediyesi tarafından Kan Bilgi Bankası kuruldu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan Kan Bilgi Bankasına, ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan, 18-60 yaş arasında vatandaşların gönüllü olarak başvurabileceklerini belirtti.

Kan vermenin önemine vurgu yapan Yüksel, "En çok ihtiyaç duyulan anda çaresizlik ve panik yaşanmasını engellemek, vatandaşlarımız arasında hayati bir dayanışma kapısını açmak amacıyla Suşehri Belediye Başkanlığı veri tabanında kayıtlı bulundurmak ve gerekli hallerde vatandaşımızı bilgilendirmek amacıyla Kan Bilgi Bankası kurduk." dedi.

Vatandaşların isim, telefon ve kan gruplarını gönüllülük esasına göre Suşehri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen yada 0346 311 44 60-61 nolu telefonlardan bildirerek Kan Bilgi Bankasına kayıt olabileğini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Suşehri Belediyesi olarak bu bilinci Suşehri’ne yerleştirmek için Kan Bilgi Bankasını hayata geçiriyoruz. Bu sistemle hem Suşehri halkımızı belli konularda bilgilendirecek hem de Kan Bilgi Bankası oluşturacağız. Başvuru kaydı gerçekleştirilen kan bağışı gönüllüsünün, herhangi bir bulaşıcı hastalığının ve sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Normal değerlerde ağırlığı 50 kilogram ve üzerinde olan kan değeri, vücut ısısı, boyu uygun olan herkes Kan Bilgi Bankasına kayıt olabilir. Suşehri halkımızdan bu sosyal sorumluluk çalışmasına ilgilerini bekliyoruz. Kan her an gerekli olan bir ihtiyaçtır. Bu nedenle İnsani bir görev olarak duyarlı olmamız gerekmektedir. Bu konuda bizlere destek veren başta Kızılay Derneğimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz."