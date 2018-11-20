Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'e ziyaretler

SİVAS (AA) - Suşehri Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Volkan Karadağ ve yönetimi, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.

Başkan Yüksel'i makamında ziyaret eden Karadağ, sendikanın Suşehri ilçesindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yönetim olarak kısa süre önce bu göreve geldiklerini belirten Karadağ, sendikaya üye 154 kişinin olduğunu kaydederek, kapılarının her zaman herkese açık olduğunu söyledi.

Yeni yönetim olarak ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ettiklerini belirten Karadağ, Başkan Yüksel'e görevinde başarılar diledi.

Karadağ ve yönetiminin ziyaretlerinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Yüksel, sendikaların önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Yüksel, Karadağ ve yönetimine başarılar diledi.