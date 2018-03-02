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Suşehri Belediye Başkanı Yüksel’den başsağlığı mesajı

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.Yüksel, mesajında, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına...

02 Mart 2018 Cuma 18:13
Suşehri Belediye Başkanı Yüksel’den başsağlığı mesajı
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SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yüksel, mesajında, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Büyük Türk milletine başsağlığı dileyen Yüksel, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 8 kahraman askerimizin şehit olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatan için canını veren askerlerimizin ve polislerimizin emanetlerine sahip çıkıp, teröre ve şer odaklarına karşı tek yumruk, dimdik ayakta durmak en büyük görevimizdir.

Bilinmelidir ki ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden hainler, hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu inanç ve duygularla, şehadet mertebesine ulaşmış tüm askerlerimize ve polislerimizin kederli ailesine, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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SuşehriSuşehri Belediye Başkanı Fazlı YükselTaziye Mesajı
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