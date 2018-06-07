Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, çalışmaları inceledi

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediye ekipleri tarafından çalışma yürütülen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yüksel, Sivas Caddesi üzerinde yapılan kaldırım çalışmalarını inceledi.

Daha sonra asfalt yama çalışmalarını denetleyen Yüksel, "Şu anda yol kenarlarında kaldırım çalışmaları nedeniyle oluşan çukurların geçici olarak asfaltlama çalışmasını yapmaktayız. Özellikle ramazan bayramı öncesi vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmamak amacıyla bu çalışmaları geçici olarak yapıyoruz. Ama planlarımız dahilinde ilçemizin tamamının ana yollarının asfalt çalışmasını en kısa sürede yapacağız." diye konuştu.

Yüksel, Suşehri halkına güzel hizmetler sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güzel hizmetleri de sunmaya devam edeceğiz. Şu anda ilçemizin birçok bölgesinde gerek yağmur suyu boru hattı döşeme çalışması olsun, gerek park çalışması olsun, gerek kaldırım çalışmaları ve gerekse hayvan pazar alanı inşaat çalışmalarımız olsun bu hizmetlerin hepsi yapılıyor. Bizlere güvenen Suşehri halkından tek isteğimiz biraz daha sabır." ifadelerini kullandı.