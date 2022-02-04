Survivor’da Şok Gelişme! Aycan Yanaç’ın Akıbetini Acun Ilıcalı Açıkladı! Sevilen Yarışmacı Adadan Ayrıldı!

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor All Star 2022 kadrosunda şok bir ayrılık yaşandı. Geçtiğimiz yarışmalarda seyircilerin gönlünde taht kuran Aycan Yanaç, son konseyde ada şartlarına artık dayanamadığını belirterek yarışmadan çekilmişti. Acun Ilıcalı, konseyde merak edilen konuya son noktayı koydu.

Acun Ilıcalı, Aycan hakkında şok açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, ‘’Aycan, bugünden itibaren Survivor yarışmasında olmayacak. Şartlara dayanamadığını söyleyerek ayrılma kararı aldı.’’ açıklamasında bulundu. Uzun süredir yarışmada görünmeyen yarışmacının Türkiye’ye döndüğü öğrenildi. Bu durum, Survivor izleyicilerini adeta şok etti.

Aycan Yanaç’ın Durumu Merak Ediliyordu!

Acun Ilıcalı, birkaç gün önce yayınlanan Survivor yarışmasında Aycan Yanaç hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü televizyoncu programda, ‘’Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi bu yarışmada zorla tutmuyoruz. Survivor’ı bırakması söz konusu olabilir. Buna biz değil kendisi karar verecek. Sakatlık yaşamadığı için kendisine kısa bir süre düşünme arası verdik. Aycan’ın ayrılma kararını yakında açıklayabilirim.’’ demişti.

Acun Ilıcalı Aycan Yanaç Hakkında Son Noktayı Koydu!

Acun Ilıcalı, önceki akşam ekranlara gelen Survivor’ın son bölümünde Aycan hakkında son kararı açıkladı. Ilıcalı konsey sırasında, ‘’Aycan ada şartlarına daha fazla dayanamadığı için ayrılma kararı erdi. Aycan, artık aramızda olmayacak. Kendisi sevdiğim bir yarışmacıydı. Daha önce de benzer bir durumdan ayrılmak istediğini belirtmişti. Hayırlısı olsun.’’ ifadelerini kullandı.