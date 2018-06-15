Suruç'taki silahlı saldırıyla ilgili 3 savcı daha görevlendirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Olayın büyüklüğü, vahameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik." dedi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öldüğü belirtilen bir kişinin hastanedeki müdahaleyle yaşama döndürüldüğünü kaydederek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 9 olduğunu söyledi.

Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Olayın büyüklüğü, vahameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik. Suruç'taki savcılarımızın haricinde... Merkezden giden arkadaşlar gece keşiflerini yaptı, bütün delillere el koydular ve ayrıntılı bir şekilde olayları araştırmaya başladılar. Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var."

Saldırının gerçekleştiği sokak trafiğe açıldı

Bu arada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırının gerçekleştiği sokak yaya ve araç trafiğine açıldı.

Olayın ardından polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatılan Ziya Paşa Sokak'ta, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı çalışmalarını tamamladı.

İlçede yaşanan olayların ardından alınan geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın saldırıda yaşamını yitiren ağabeyi Mehmet Yıldız'ın cenazesi bugün Suruç'ta defnedilecek.

Muhabir: Yasin Dikme, Müslüm Etgü