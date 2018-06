'Suruç hadisesinin arkasındakiler mutlaka bulunacak'

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programında konuştu.



Erdoğan, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin "Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu Tarafından Yenikapı'da organize edilen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İftarına katıldı.



Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Milletvekilimizin aynı zamanda adayımızın ağabeyi bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Birçok kardeşi de yaralı vaziyette, ağır olanlar var hastanede. Onlara da Rabbim'den şifalar diliyorum. Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın bu seçim çalışmasını hazmedemeyen, bunu kabullenemeyenler dün ne ise bugün de aynıdır. Olayda milletvekilimizin kardeşinin yanında karşı taraftan da iki kişi öldü. 9 yaralı var. Milletvekilimizin hayatını kaybeden kardeşine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.



Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz, bu hazımsızlık bunları iyice çılgınlaştırıyor. Artık önümüzdeki durumu görüyorlar. Güneydoğuda, doğudaki gelişmeleri görüyorlar. Tabii bunu şimdi hazmedemiyorlar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-8 Ekim olaylarında 53 vatandaşın ellerine kanları bulaşanların, çukur eylemlerinde on binlerce Kürt vatandaşın evini başına yıkanların, bir kez daha AK Parti mensuplarını hedef aldığını belirterek, "Biliyorsunuz bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok il ve ilçe yöneticimizi ne yazık ki şehit ettiler. Biz bölgedeki Kürtleri, PKK'nın ve HDP'nin boyunduruğundan kurtarma yolunda mesafe katettikçe, bunlar yine en iyi bildikleri iş olan şiddete kayıyorlar. Bu şiddet, silah ellerinden alındığı anda, şu anda geldikleri noktaya bir defa gelemeyecekler. Ne bölgedeki kardeşlerimizi, ne partimiz mensuplarını, PKK ve HDP şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır." diye konuştu.



"Ellerinden silahı bırakmayanlara derslerini verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden silahı bırakmayanlara derslerini verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.



Bir tek masum vatandaşa, hangi partiye mensup olursa olsun, bir tek siyasetçiye zor kullanan hiç kimseye en küçük müsamaha göstermeyeceklerinin bilinmesini istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu ramazan ayını da İslam dünyası olarak, yürek burkan bir atmosferde geçirdik. Suriye'den Irak'a, Yemen'den Afganistan'a, Filistin'e kadar coğrafyamızın farklı yerlerinde kardeşlerimizin yüzü bu ramazanda da bir türlü gülmedi. Dayanışma, sulh, paylaşma, merhamet ve şefkat ayı ramazan; gözünü kan bürümüş diktatörler, teröristler ve devlet terörü uygulayan yönetimler tarafından adeta bize zehir edilmeye çalışıldı."



Ramazandan iki gün önce 14 Mayıs pazartesi günü Gazze sınırında yaşanan katliamın bunun en açık örneği olduğunu ifade eden Erdoğan, "İslam dünyası olarak, Ramazan-ı Şerif'i karşılamaya hazırlandığımız bir anda İsrail; Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı, demokratik haklarını kullanan Filistinli kardeşlerimize vahşice saldırdı. Aralarında çocukların, kadınların, tekerlekli sandalyedeki engellilerin de bulunduğu 62 kardeşimiz, İsrail askerleri tarafından hunharca katledildi. Aynı saldırılarda bir kısmı ağır, 2 bin 700'ün üzerinde Filistinli de yaralandı. Ben bir kez daha Kudüs'ü savunurken, şehadete yürüyen Filistinli yiğitlere Allah'tan rahmet, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık ziyareti esnasında yaşanan bu hadiseler üzerine, hemen o akşam harekete geçtiklerini anlatarak, hem Trump yönetiminin aldığı gayrimeşru karara hem de İsrail yönetiminin işlediği cinayetlere karşı Türkiye olarak tepkilerini ortaya koyduklarını aktardı.



Dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Kudüs'ü ve katliamı konuşmak üzere acilen İstanbul'da toplantıya çağırdığını hatırlatan Erdoğan, "Çağrımızdan sadece 72 saat sonra İstanbul önemli bir zirveye ve tarihi bir mitinge ev sahipliği yaptı. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek Mitingi', milletimizin Kudüs meselesindeki hassasiyetini tüm dünyaya göstermiştir. Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu bu imtihan döneminde Türkiye dik duruşuyla bir kez daha tarih ve insanlık önünde ibra olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ve o gün miting meydanında misafir olan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür etti.



"İlk kıblemiz Kudüs'ü işgalci İsrail'in insafına bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız. Dört asır boyunca hizmet etme şerefine nail olduğumuz Harem-i Şerif'in üzerine namahrem eli değmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlarda hem de diğer zeminlerde Filistinli kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu savunmayı sürdüreceğiz. BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı, Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum. İnşallah bu kararın gereği en kısa sürede yerine getirilir."



"Türkiye müdahil oldukça birilerinin tekerine çomak sokuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada meselelere müdahil oldukça birilerinin de tekerine çomak soktuğunu söyledi.



Şu an coğrafyaya yönelik böl, parçala, yönet taktiğiyle hayata geçirilmeye çalışılan senaryoların önündeki en büyük engelin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin diplomatik ve insani yardım alanındaki gayretleriyle bir tarafta fitne teşebbüslerine set olurken diğer taraftan da bölgede kardeşliğin hamurunu kardığını kaydetti.



Türkiye'nin Anadolu merkezli yaktığı çoban ateşinin Kerkük'ten Somali'yi milyonlarca mazlum ve mağdurun yüreğini ısıttığını dile getiren Erdoğan, ay yıldızlı al bayrağın Gazze'den Arakan'a kadar özgürlük, adalet ve hukuk mücadelesinin sembolüne dönüştüğünü ifade etti.



Erdoğan, ülkenin sürekli içeriden ve dışarıdan operasyonlara mazur kalmasının tek sebebinin bu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Daha biz birini savuşturmadan bir başka saldırı dalgasının üzerimize gelmesinin nedeni Türkiye'nin sembolleşen işte bu cesur tavrıdır. MİT krizinden Gezi olaylarına, 17/25 Aralık girişiminden çukur eylemlerine, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar yapılan tüm saldırıların amacı ülkemize had bildirmektir. Bu operasyonların gayesi Türkiye'nin pençelerini sökmektir. Ülkemizi tekrar belli güçlerin yörüngesine sokmaktır. Sadece bize değil istiklal ve istikbalinden taviz vermeyen milletimize de diz çöktürmek istiyorlar. Türkiye'yi tekrar eski, pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız hale geliyorlar. Biz bağımsızlığımızdan ödün vermedikçe daha da hırçınlaşıyorlar. Son 5 yılda beraberce göğüslemek zorunda kaldığımız sıkıntıları lütfen bir gözünüzün önünden geçirin. Ülkemizin ekonomide, siyasette, dış politika güvenlik ve yargıda maruz kaldığı operasyonları şöyle bir düşünün. Kim bunların tesadüf olduğunu iddia edebilir? Kim bunların tamamen ülkenin kendi dinamiklerinden kaynaklandığını söyleyebilir? Kardeşlerim, yaşadıklarımızın hiçbirisi sıradan hadiseler değildir. Vaka-i adiye değildir."



Erdoğan, Türkiye'nin hedefleri büyüdükçe saldırıların dozunun da yükseldiğini, son 16 yılda yapılmayan şeyin kalmadığını, terörden ekonomik saldırılara, sokak olaylarından darbe girişimine kadar her türlü çirkefliğin ve her türlü alçaklığın denendiğini kaydetti.



"İnsanımızı birbirine kırdırmak istediler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Şubat 2012'de MİT üzerinden devlete operasyon yapılmak istenildiğini, başarılı olamayınca bu sefer ülke ekonomisinin en iyi olduğu bir dönemde Gezi olaylarının başlatıldığını ifade ederek, buna ekonomik terör dediğini söyledi.



Bunun da başarılı olmadığını, günlerce ülke sokaklarının ateşe verildiğini, esnafa, polise, belediye otobüslerine, helal ve rızk peşindeki insanlara saldırıldığını vurgulayan Erdoğan, "tüketmeyin" çağrılarıyla ekonominin çökertilmeye çalışıldığını anlattı.



Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden üçüncü havalimanına kadar ülkeyi ayağa kaldıracak projelerin durdurulmasının talep edildiğini belirterek, "Sivas'ta hızlı trenin ne işi var? Bu göçü hızlandırır." diyecek kadar ileri gidildiğini söyledi.



Bir diğerinin de "satarım, durdururum" dediğini ifade eden Erdoğan, bunlarda başarılı olamayınca 17/25 Aralık'ta emniyet ve yargı darbesiyle üzerilerine gelindiğini anlattı.



Erdoğan, ana muhalefet partisinin de desteğiyle sosyal medya hesapları üzerinden haftalarca ortalığın yalana ve iftiraya boğulduğunu dile getirerek, "170 bin Kürt kardeşimizi topraklarımıza aldığımız dönemde Kobani bahanesiyle sokak çetelerini kışkırtarak insanımızı birbirine kırdırmak istediler. Kobani'yi de nereye almışlardı? Yine Suruç'a. Şu anda bu insanların kahir ekseriyeti ülkemizde. Eğer biz Kürt kardeşlerimize karşı tavır içinde olsaydık niye onları biz topraklarımızda ağırlayalım? Hiç içeriye bile almaz Kobani'ye gönderirdik. Ama aldık. Niye? Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ondan dolayı aldık." diye konuştu.



"Mahkum olmayacağının garantisi mi var"

Erdoğan, Suriye'den gelen diğer 3 milyon kişiyi de Türkiye'ye kabul ettiklerini, onlara ev sahipliği yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Aralarında fakirlere kurban eti dağıtan Yasin Börü'nün de olduğu gencecik evlatlarımızı vahşice kimler linç etti? Bu kadar gerçekler ortadayken, 53 Kürt kardeşimizi kimler öldürdü? Şu anda bu zat Edirne'de cezaevinde. Bu zatı birileri gidip ziyaret ediyor. Ana muhalefetin temsilcisi ziyaret ediyor. Neymiş? Cumhurbaşkanı adayıymış. Bakıyorsunuz çıkıyorlar diğer adayların hepsi, 'bir cumhurbaşkanı adayının cezaevinde ne işi var?' diyor. Bunun her yeri cumhurbaşkanı adayı olsa ne olur? İlla mahkum mu olması lazım? Mahkum değil de tutuklu. Mahkum olmayacağının garantisi mi var? Bunlar 53 kardeşimizin öldürüldüğü o günde söylenen neydi, 'dökülün sokaklara' ve sokaklara Kürt kardeşlerimizi dökerek o 53 Kürt kardeşimizi öldürdüler. Öldürenler de Kürtlerdi. Bu ülkede milletimizi birbirine vurduran, bu insanları düşünün. Cumhurbaşkanı adayı olması, onun kalkıp bu mücadele içerisinde cezaevinden dışarı çıkmasını sağlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun adı özgürlük olabilir mi? Akabinde bölücü terör örgütünü devreye sokarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kimi ilçelere saldırdılar. Yine başarısız olunca 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu hainler eliyle darbe yapmaya kalktılar. Milletimiz nasıl diğer saldırılarda oyunu bozduysa, bu sefer de hayatını ortaya koydu ve 251 şehit verme pahasına ülkesine sahip çıktı, canını verdi. Canından aziz bildiği vatanını milletini hainlere teslim etmedi."



Erdoğan, Suriye ve Irak üzerinden oynanan oyunları ise halkın çok iyi bildiğini söyledi.



Muhabir: Çiğdem Alyanak, Sefa Mutlu, Hanife Sevinç