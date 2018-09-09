Sürpriz evlilik teklifi MOBESE'ye takıldı

KARAMAN (AA) - Karaman’da yapılan sürpriz evlilik teklifi şehirdeki polis kameraları tarafından kaydedildi.
2 Eylül Pazar günü gecesi şehir polis kameraları merkezinde görevli polis memurları Cumhuriyet Mahallesi Ereğli Köprülü Kavşak üzerindeki kaldırımda ellerinde pankartla bekleyen kişileri fark ederek şahısları takibe aldı.
Polisler bir süre sonra kavşaktaki şahısların ellerinde bulunan pankartta "Benimle evlenir misin" yazısını gördü.
MOBESE'lerin kayıtta olduğu bu anlarda, genç çiftin arabayla kavşağa gelmesiyle arkadaşları yere koydukları meşaleleri yaktı.
Kız arkadaşının önünde diz çökerek "Benimle evlenir misin" diyen damat adayı, "Evet" cevabını alınca gelin adayına yüzük hediye etti.
Arkadaşları genç çifti tebrik ettikten sonra günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.