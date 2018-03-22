Suriye'nin buğday çeşitleri Türkiye'de hayat bulacak

ŞANLIURFA - Mehmet Fatih Aslan

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ekimi yapılamadığı için kaybolmaya yüz tutan 17 buğday çeşidi, Şanlıurfa'da ekimi yapılarak üretime kazandırılacak.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle tarımsal üretim birçok bölgede durma noktasına geldi. Milyonlarca insanın ülkeden göç etmesi sonucu tarım arazileri ekilemez oldu ve ülkedeki yerli tohumlar kaybolmaya yüz tuttu.

Ülkedeki buğday tohumlarının tamamen yok olmaması ve tekrar üretime kazandırılması amacıyla harekete geçen Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkezi (GAPTAEM) ve Katar Kızılayı, iş birliği yaparak 17 buğday çeşidini Türkiye'ye getirdi.

Kaybolmaya yüz tutmuş buğday tohumları GAPTAEM tarafından Suriye sınırına yakın arazilerde toprakla buluşturuldu. Hasadın ardından elde edilecek tohumlar, tekrar üretime kazandırılması amacıyla Suriye'deki halka dağıtılacak.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, "Suriye'deki kriz nedeniyle 20'yi aşkın buğday çeşidinin kaybolmaya yüz tuttuğu tespit edildi. Kurum olarak, Katar Kızılayından gelen talep üzerine, protokol imzalayarak proje hazırladık. Projede kapsamında, Suriye'deki buğday çeşitlerinin tekrar üretime kazandırılması amaçlanıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş bu buğday çeşitlerinden 9'u makarnalık, 8'i ekmeklik olmak üzere 17 çeşidi Katar Kızılayı aracılığıyla ülkemize getirdik." dedi.

Getirilen tohumları benzer iklim şartlarının olduğu Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde bulunan tarım işletmesinde ektiklerini belirten Çetiner, tohumlar için toprağı özenle hazırladıklarını vurguladı.

Çetiner, hasattan sonra üretilen buğdayın tohum olarak tekrar Suriye'ye gönderileceğini dile getirerek, "Tohumlar Katar Kızılayı aracılığıyla Suriye'ye götürülecek ve yerel halka dağıtılacak. Böylece kaybolmaya yüz tutmuş bu buğday çeşitlerini tekrar tarıma kazandırmış olacağız. İnsanlık için çok önemli olan buğday korunmuş olacak. Tarımdaki boşluğu bu şekilde doldurmuş olacağız." şeklinde konuştu.