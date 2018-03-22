Suriyelilere yönelik yardımlar

AKSARAY (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Aksaray Şubesi aracılığıyla temin edilen 50 ton patates, Suriyelilere ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.

MÜSİAD Aksaray Şube Başkanı Eyüp Dağdaş, Cumartesi Pazarı'ndaki uğurlama töreninde, dernek olarak yetimleri Regaip Kandili'nin olduğu mübarek günde patates yüklü tırı bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Suriye'ye yardım faaliyetlerinin sürdürüleceğini dile getiren Dağdaş, "Bizler, Peygamber Efendimizin dediği 'komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir' mantığında hareket ederek Suriye'deki mağdur olan insanlara yardım çalışmalarına devam ediyoruz. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin acıları, sıkıntıları bitene dek yardımlarımız devam edecek. Destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İHH Aksaray Şube Başkanı Önder Özkan da bu yıl içinde 9. yardım tırını bölgeye gönderdiklerini ifade ederek, "Hayır ve iyilik konusunda sivil toplum kuruluşları arasında MÜSİAD ön sıralarda geliyor. Bu tırımıza da Suriye'deki sıkıntıları gündemde tutmak adına yetimlere ithafen gönderdik. Savaştan kaynaklanan birçok yetim orada bulunuyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından yardım tırları, dualarla Reyhanlı'ya uğurlandı.

