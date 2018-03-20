Suriyelilere yönelik yardımlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla temin edilen 50 ton patates, Suriyelilere ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.

İHH Aksaray Şube Başkanı Önder Özkan, Aksaray-Adana karayolundaki bir tesiste gerçekleştirilen uğurlama töreninde, Mehmetçik'in Afrin zaferine ithafen gönderdikleri tırların Afrin ismi ile yola çıktığını söyledi.

Suriyeli mazlumlara millet olarak yardım yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Tırlarımız Reyhanlı'ya gidecek. Tampon bölgeden iç kısma, kamplarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin istifadesine sunulacak. İhtiyaçları çok fazla. Oradaki mağdur kardeşlerimizin savaş bitene kadar yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Tırlarımıza da Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kontrolü sağladığı ve terör unsurlarını temizlediği Afrin bölgesinin isimini vererek bu zaferi gündemde tutmayı amaçladık."

Konuşmanın ardından yardım tırları, dualarla Reyhanlı'ya uğurlandı.