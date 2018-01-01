Suriyeliler yeni yıla umutlu girdi

KİLİS/HALEP (AA) - İzzet Mazi - Türkiye'nin desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sonrası huzur ve güvenin merkezi haline gelen Halep kentine bağlı Azez ilçesinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, yeni yılda ülkelerinde barışın sağlanmasını bekliyor.

Suriye'de 7'nci yılına giren iç savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise ülkelerini terk ederek komşu ülkelere sığındı.

İç savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan Türkiye, gerek ülkeye sığınan gerekse sınırın diğer tarafındaki Suriyelileri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle şehir hayatının bitme noktasına geldiği Azez bölgesinde kalmayı tercih eden ve çatışmalardan kaynaklanan sıkıntılara göğüs geren Suriyeliler, 2018 yılında da barışa dair umutlarını kaybetmiyor.

Suriyelilerin yeni yıldan en büyük beklentisi, doğdukları topraklarda yaşanan savaşın sona ermesi.

"Acılar son bulsun"

Suriye Geçici Hükümeti 3. Kolordu Komutanı Ebu Ahmed Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan tüm acıların yeni yılda sona ermesi temennisinde bulundu.

Geçici hükümet bünyesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarının katılımıyla kurulan "Milli Ordu" sayesinde bölgenin terörden arındırılacağına inandıklarını anlatan Nur, şöyle konuştu:

"Yeni yılda Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'tan ve PKK/PYD'den en kısa zamanda temizlenmesini ümit ediyoruz. Temizlendikten sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğünün devam etmesini diliyoruz. Allah'ın izniyle bu haklı davamıza sahip çıkacağız. Bu doğrultuda birinci adım olarak 'Milli Ordu' kuruldu. Bu, üç kolordudan oluşuyor ve inşallah ileri ki günlerde de geçici hükümetin kanadı altında bu kolordular devam edecek.

İkinci adım ise Suriye ordusunu destekleyen PKK/PYD ve DEAŞ gibi örgütlerden Suriye'yi temizlemek. İnşallah bu adımlarla 7 yıldır devam eden mücadelemizin hasadını toplayacağız."

Vatan hasretinin son bulmasını istiyorlar

Suriyeli Mahmud Neccar da iç savaş nedeniyle üç yıl önce köyünü ve evini terk ederek daha güvenli olduğu için Azez'e yerleştiğini belirterek, yeni yılda evinde olmak istediğini söyledi.

Türkiye'ye sığınan Elif Mevlevi de Türk devleti tarafından her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak vatan hasretinin dinmediğini ifade ederek, "Artık savaş bitsin. Vatanıma dönmek istiyorum, insanın vatanı gibisi yok. İnşallah savaş biter ve bundan sonraki yeni yıla ülkemizde gireriz." diye konuştu.