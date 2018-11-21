Suriyeliler ekmeğini yer fıstığı tarlalarında çalışarak çıkarıyor

HATAY (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni bir yaşam kuran Suriyeliler, yer fıstığı tarlalarında çalışarak ekmek paralarını çıkarıyor.

İç savaş nedeniyle yaşadıkları Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi bölgelerden ayrılıp Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli aileler, geçimlerini sağlayabilmek için yer fıstığı işinde çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinde, sınırın sıfır noktasında bulunan ilçenin Kuşaklı Mahallesi'ndeki yer fıstığı tarlalarına gelen Suriyeliler, evlerine ekmek götürebilmek için emek harcıyor.

Suriyeli aileler, yer fıstığı tarlalarında günde 5 saat çalışarak ortalama 25-60 lira ücret kazanıyor.

Kendi paramı kazanmak çok güzel

Ülkesini çatışma ortamı nedeniyle terk etmek zorunda kaldığını anlatan Ahmet Feryat (37), Türkiye'de kendilerine yeni bir hayat kurduklarını söyledi.

Hama'daki şiddetli çatışmalar yüzünden 5 yıl önce Reyhanlı'ya geldiğini dile getiren Feryat, ''3 çocuğumun can güvenliği için Türkiye'ye geldim, burada kendi imkanlarımla ev kiraladım ve hayatımızı sürdürüyoruz. Suriye'de de yaptığım tarla işini yapıyorum, ailemin geçimini sağladığım için mutluyum. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz, bunun için çok şanslıyız.'' dedi.

Günde 5 saat çalışarak 60 lira kazandığını ifade eden Feryat, ailesinin geçimini sağladığı için mutlu olduğunu vurguladı.

Hama'dan 3 yıl önce gelen 14 yaşındaki Meri Daban da, ailesinin bütçesine katkı sağlamak için çalıştığını belirtti.

Fıstık tarlasında 5 saat çalışarak 25 lira kazandığını anlatan Daban, ''Birçok yakınımı Suriye'de kaybettim. Yaşadığımız bölgede oldukça sıkıntılar vardı. Ailemle Reyhanlı'ya gelerek kendimize yeni bir yaşam kurduk, burada günübirlik işlerde çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. Halimize şükrediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Toprağın altında kalan fıstıkları elle topladıklarını aktaran Daban, toprakla iç içe bir iş yapmaktan dolayı büyük keyif aldığını kaydetti.

Yer fıstığı üreticisi Hamdullah Cemiloğlu, Suriyeli ailelerin geçimine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Reyhanlı'da 5 yıl önce yer fıstığı üretimine 20 dönümle başladıklarını anlatan Cemiloğlu, ''Şu anda 670 dönüm yer fıstığı ekiyoruz. 10 ton fıstık üretiminden 400 tona çıktık. Bununla birlikte elaman sayımızı artırmak zorunda kaldık. Suriyeli 100 kişi tarlalarımızda çalışıyor ve aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.'' dedi.

Bölgede makine ve elle toplama işlemleri yapıldığını belirten Cemiloğlu, ''Toplanan fıstıklar depolarımıza aktarılıyor, oradan da Osmaniye'ye gönderiliyor. Kilogramını 3,5 liradan satıyoruz. Suriyeli ailelere iş imkanının yanı sıra, hem Hatay'a hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Muhabir: Cem Genco