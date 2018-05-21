Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

KİLİS (AA) - Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı geçen haftadan bu yana 2 bin 800'e ulaştı.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Sıcak havanın da etkisiyle zorlandığı gözlenen Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan son kontrolün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

"Hiç görmediğim torunlarımla tanışmaya gidiyorum"

Suriyeli Halil Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl önce olayların şiddetini artırması sonucu Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Suriye'den geldiğinden bu yana orada bıraktığı kızını ve doğan üç çocuğunu hiç görmediğini anlatan Alo, "Kızımı çok özledim. Ben geldikten sonra 3 çocuğu oldu, şimdi hiç görmediğim torunlarımla tanışmaya gidiyorum. Onları görebileceğim ve tanışacağım için heyecanlıyım. Allah Türk askerinden razı olsun, yaşadığımız yerleri teröristlerden temizledi. Türkiye'nin sadece askeri değil tüm halkı çok iyi geldiğimiz günden bu yana bize çok yakın davrandılar, hiçbir gün kötülüklerini görmedik." diye konuştu.

Muhammed Aleyse de uzun bir aradan sonra ailesini görebileceği için çok sevinçli olduğunu belirterek, böyle bir günde kapının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran Salı günü saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz Cuma günü 17.00'de tamamlanacak.

Muhabir: İzzet Mazi