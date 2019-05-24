Suriyeli yetimler iftarda buluştu

KONYA (AA) - Yunak'ta yaşayan Suriye uyruklu 40 yetim çocuk için iftar programı düzenlendi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 40 yetim çocuk, Yunak'ta düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Eğitim Bir Sen Yunak Temsilciliğince, Yunak İMKB Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Suriyeli ve Türk yetim çocuklar ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan çocuklar, iftarın ardından çeşitli oyunlar oynayıp eğlendi.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı yemekte Eğitim Bir Sen temsilcileri ve protokol üyeleri, sığınmacı çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Yunak İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş'ın Kur'an tilaveti ile devam eden iftar programı, yapılan dua ile sona erdi. İftar programına katılan Eğitim Bir Sen Yunak Temsilcisi Kazim Yüce, yetimlerin tüm İslam alemi için bir emanet olduğunu belirterek, "Yeryüzünde bulunan tüm Müslümanlar için yetim çok önemlidir. Çünkü Allah Resulü, 'Kim bir yetimi himaye ederse cennette yan yana olacağız' diye buyurmuştur. Bu sebeple dünyadaki tüm yetimler bizim geleceğimiz, insanlığın geleceğidir. Biz inanıyoruz ki yetim gülerse bütün dünya güler." şeklinde konuştu.

Programa Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ,Yunak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.