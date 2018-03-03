Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Suriyeli yetim çocuklara hediye

Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı ile Hamid Derneği'nin ortak düzenlediği etkinlikte, İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeli yetim çocuklara oyuncak ve kıyafet hediye edildi.

03 Mart 2018 Cumartesi 17:26
Suriyeli yetim çocuklara hediye
banner230

İSTANBUL (AA) - Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, Suriyeli bir grubun kurucusu olduğu Hamid Derneği ile organize ettiği etkinlikte, bazı Suriyeli yetim çocuklara oyuncak ile kıyafet hediye etti.

Fatih'te bulunan Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 Suriyeli çocuk katıldı.

Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkan Yardımcısı Fikri Özalp, etkinlikte, amaçlarının Suriyeli çocuklara sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Programı, bölgedeki Suriyeli yetim çocukları toplumla entegre etmek ve yaşadıklar sıkıntıları unutturmak için düzenlediklerini dile getiren Özalp, "Buna benzer programları elimizden geldiğince hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hamid Derneği'nin Suriyeli Başkanı Ahmet Hamid ise iç savaştan kaçıp farklı ülkelere sığınan Suriyeli ailelere yardım ettiklerini belirtti.

Hamid, ihtiyaç sahibi Suriye halkı için yardım topladıklarının ifade ederek, "Türkiye'nin yanı sıra başka ülkelerde de bulunan Suriye halkına da derneğimizin imkanları doğrultusunda yardım ediyoruz. İstanbul'da derneğimizin kaydettiği 400 aile var. Bu ailelere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün de Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'yla yaptığımız ortak çalışmada yetim olan Suriyeli çocukları topladık ve onlara çeşitli yardımlarda bulunduk." şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından, etkinliğe katılan Suriyeli yetim çocuklara çeşitli oyuncak ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Muhabir: İbrahim Halil Aktürk

Anahtar Kelimeler:
Yaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim