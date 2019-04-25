ANKARA (AA) - Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik 13. Koordinasyon Toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in başkanlığında, 81 il milli eğitim müdürlüğünden yöneticilerin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerini iyileştirmek ve bu yönde sürdürülen faaliyetlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısının 13'üncüsü düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, toplantıda yaptığı konuşmada, 2011'den bu yana Suriye'den gelen göç dalgasına karşı Türkiye'nin tavrının net olduğunu belirterek, canlarını kurtarmak için gelen insanlara Türkiye'nin kucak açtığını ve her türlü imkanı seferber ettiğini söyledi.

Sekiz yıldır geçici koruma altındaki öğrencilere sağlanan imkanların dünyada örneğinin bulunmadığını vurgulayan Denemeç, sosyal uyumun eğitimde başarıyı yakalamanın önemli bir aracı olduğunu dile getirdi. Denemeç, bu nedenle Türkçe öğrenmenin sosyal uyumun sağlanmasında temel şart olduğuna dikkati çekti.



UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de Milli Eğitim Bakanlığının geçici koruma altındaki öğrencilerin kademeli olarak resmi okullara kaydedilmesi politikasının oldukça başarılı olduğunu vurguladı.

Halihazırda eğitim sistemine dahil edilen öğrencilerin yüzde 86'sının resmi okullara devam ettiğini, okulların toplumda sosyal uyumun sağlanmasında önemli yer tuttuğunu belirten Duamelle, Türkiye'de her çocuğun eğitime ulaşabilmesi için UNICEF olarak her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.



Toplantıya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, bürokratlar ile 81 il milli eğitim müdürlüğünden yöneticiler katıldı.