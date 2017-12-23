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Suriyeli muhaliflerden Hristiyanlar için hassasiyet çağrısı

Suriye'nin Hama ilinin kuzey kırsalındaki askeri muhalifler, bölgedeki Hristiyanların güvenli şekilde dini ayinlerini yerine getirebilmeleri için hassasiyet çağrısında bulundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 18:10
Suriyeli muhaliflerden Hristiyanlar için hassasiyet çağrısı
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ANKARA (AA) - Hama'nın kuzey kırsalında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altında Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü DEAŞ'ın ilerleme girişimlerine karşı savaşan muhalif Ceyşül İzze grubu, rejimle çatıştıkları bölgelerdeki Hristiyanların dini ayinlerini güvenli şekilde yapmaları konusunda grup üyelerini uyardı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaklaşan yılbaşı nedeniyle komşuluğun önemine değinilerek, "Ceyşül İzze olarak, çatımız altında nöbet tutulan noktalarda ve topçu birliklerindeki bütün güçlerimize, bölgedeki (Hristiyanların) komşularımızın dini ayinlerini yerine getirmeleri için sakin olmaları ve rejimin provakasyonlarına yanıt vermemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hama'daki Hristiyanlar yoğunlukla Maharda ve Kastal Burç bölgesinde yaşıyor.

Resmi olmayan rakamlara göre, 2011'de 22-23 milyon nüfusun yaşadığı Suriye'de, Hristiyanlar toplam nüfusun yaklaşık yüzde 5-8'ini oluşturuyordu. Ancak yaşanan iç çatışma ve göçler yüzünden bu oranın önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.

Ülkedeki Hristiyanlar yoğun olarak Şam'ın Seydnaya ve Malula ilçeleri ile Suveyda, Haseke (Süryaniler), Humus ve Lazkiye illerinde yaşıyor.

Halep'te ise ağırlıklı olarak etnik kökeni Arap olmayan Hristiyanlar bulunuyor.


Anahtar Kelimeler:
Ceyşül İzzeDünyaEsedHamaHristiyanlarSuriye
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