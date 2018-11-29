Suriyeli kardeşlerin iş yerinden 2 bin lira gasbettiği iddiası

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde, Suriyeli 2 kardeş, kendilerine borcu olduğunu ileri sürdükleri kişinin iş yerinden 2 bin lira gasbettikleri gerekçesiyle yakalandı.

Suriye uyruklu Hasan El Hadir'e ait Sahibiata Mahallesi Mümine Hatun Sokağı'ndaki iş yerine gelen Abdulileh M. ve kardeşi Ahmet M, Hadir ile alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Abdulileh M. ve Ahmet M. silah zoruyla kasada bulunan 2 bin lirayı alıp kaçtı.

İhbar üzerine iş yerine giden polis ekipleri, kaçan şüphelileri, olaydan kısa süre sonra Hacı Fettah Mahallesi'ndeki caminin şadırvanında yakaladı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Feridiye Polis Merkezine götürüldü.