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Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

- Ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu topuğunu kaybeden Suriyeli hasta, Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi - Suriyeli hasta M.A: "Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bana yeni bir topuk yaparak, yeniden ayaklarımın üstüne basmamı sağladı. Hastaneye ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" - Opr. Dr. Yontar: "Hastamızın uyluk bölgesinden alınan doku, damarları ile topuk bölgesine getirildi. Topuk bölgesinde bulunan damarlarla mikroskop altında mikrocerrahi teknikleriyle anastomoz (birleştirme) işlemi yapıldı"

01 Mart 2018 Perşembe 17:22
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
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KAYSERİ (AA) - Ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu topuğunu kaybeden Suriyeli hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 yaşında ayağının üzerinden tır geçen 24 yaşındaki M.A, Kayseri'deki operasyonla yeni bir topuğa kavuştu. Hastaya, Opr. Dr. Yalçın Yontar ve Opr. Dr. Kaan Gürbüz tarafından, "Serbest Flep" cerrahi operasyonu yapıldı. Yürümekte güçlük çeken M.A, uyluğundan alınan doku ile yeni bir topuk sahibi oldu.

M.A, başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yürümeye başladı.

Yürüyemediğini ve ayağının üstüne basamadığını kaydeden M.A, "Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bana yeni bir topuk yaparak, yeniden ayaklarımın üstüne basmamı sağladı. Hastaneye ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükrediyorum, Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Yontar da, operasyonla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastamızın uyluk bölgesinden alınan doku, damarları ile topuk bölgesine getirildi. Topuk bölgesinde bulunan damarlarla mikroskop altında mikrocerrahi teknikleriyle anastomoz (birleştirme) işlemi yapıldı. Şu anda hasta, ameliyattan sonraki 4. ayın içinde ve herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu tür başarılı cerrahi işlemleri gerçekleştirirken bizlerden desteğini esirgemeyen hastane yöneticilerine teşekkür ediyorum."

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