Suriyeli genç yol kenarında bıçakla yaralanmış bulundu

KONYA (AA) - Konya'da 28 yaşındaki Suriyeli genç, yol kenarında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış bulundu.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Yanına gittiklerinde bu kişinin bıçaklandığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerinde polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İsminin Abdülbani el Hüseyin (28) olduğu tespit edilen Suriyeli, yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun 10 yerinde bıçak izi tespit edilen Hüseyin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

