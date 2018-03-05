Suriyeli gazeteci-aktivist Madaniah: YPG/PKK'dan en fazla zarar görenler Kürtlerdir

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Suriyeli gazeteci-aktivist Omar Madaniah, Zeytin Dalı Harekatı'nın tam zamanında başlatılan bir operasyon olduğunu belirterek, "Çünkü örgüt Kürt halkına da zulüm ediyordu. Bunlar, sözde Kürt halkı adına konuşuyorlar ancak YPG/PKK'dan en fazla zarar görenler Kürtlerdir." dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad bölgesinde yaşarken Esed rejiminin saldırısı sonucu bir ayağını kaybeden Madaniah, hayatını Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürdürüyor.

Buradan Suriye içerisindeki gelişmeleri birçok ülkenin medyasına ulaştıran Madaniah, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı da yakından izliyor.

Madaniah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın hedefinde Suriye ve Türkiye topraklarının olduğunu belirtti.

YPG/PKK'nın Suriye ve Türkiye'nin güvenliği için tehdit olduğunu aktaran Madaniah, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı tam zamanında başlatılan bir operasyon. Örgüt, Kürt halkına da zulüm ediyordu. Bunlar sözde Kürt halkı adına konuşuyorlar ancak YPG/PKK'dan en fazla zarar görenler Kürtlerdir. Harekat, Suriyelilerce memnuniyetle karşılanmakta. Harekatın amacı da işgal edilen Kürt ve Arapların yaşadığı bölgeleri kurtarmak ve halkın tekrar evlerine dönmelerini sağlamak. Bunu Suriyeliler çok iyi biliyor."

Örgütü, "Suriye devriminin tam da ortasına saplanan bir hançere" benzeten Madaniah, dileklerinin, harekatın Tel Rıfat ve Menbiç'i de kapsaması olduğunu aktardı.

"Medya savaşı da var"

Örgüte yakın basın yayın organlarının kamuoyunu yanıltmaya çalıştığına dikkati çeken Madaniah, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örgüte yakın medya, Esed rejiminin sivillere yaptığı katliamı, Türk askeri Afrin'de yaptı şeklinde gösterdi ancak çok şükür fotoğrafların eski ve Esed'in katliamlarına ait olduğu anlaşıldı. Esed'in yayın organlarına benziyorlar. Esed'in şebbihaları da kendi yaptığı saldırılarda benzer bir yöntem kullanmıştı. Bu şekilde kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Buna hiç şaşırmamak gerek. Şu an harekatta ciddi bir medya savaşının da var olduğunu görüyoruz."

YPG/PKK'nın Esed'den farkının olmadığını belirten Madaniah, Türkiye'nin ise Afrin'de sivilleri asla hedef almadığını vurguladı.

Örgütün, Esed rejiminin özünden gelen bir terör grubu olduğunu aktaran Madaniah, "Ben Reyhanlı'da yaşıyorum. YPG/PKK, Reyhanlı'da sivilleri hedef aldı. Kilis'te cami vurdular. Namaz kılan sivilleri öldürdüler. Ben de bunlara şahit oldum. Bu ölenlerin hepsi yerel halktandı." ifadelerini kullandı.

Madaniah, Suriyeliler olarak Türk askerinin buradan zaferle ayrılması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.



