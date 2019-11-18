Son Dakika
Başkan Arı, Kale etrafındaki yamaç yerleşiminin turizme açılması için yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor
Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı
SAR Yardımlaşma Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde eğitim gören öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.
Genel 18.11.2019, 15:48
HATAY (AA) - Dernek Başkanı Mohammad Kindawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrenmek İstiyoruz" projesi kapsamında, Suriye'nin çeşitli yerlerinde imkansızlıklara rağmen eğitimine devam etmeye çalışan çocukların ellerinden tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Kindawi, proje çerçevesinde Suriye'nin farklı kentlerinde 2 bin çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtacaklarını, onların eğitimlerine devam edebilmesi için desteklerinin süreceğini aktardı.
16°
açık
Namaz Vakti 18 Kasım 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:10
|Akşam
|17:33
|Yatsı
|18:53