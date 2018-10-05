Suriyeli bir kişinin evinde 215 saka kuşu bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta Suriyeli bir kişiye ait evde 83 kafes içerisinde 215 saka kuşu bulund.
Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sivas Şube Müdürlüğüne Suriyeli bir kişinin evinde saka kuşu beslediği ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine eve giden koruma ve kontrol ekipleri evin penceresinde ve içerde saka kuşu olan kafesleri gördü.
Ekipler, içerde bulunan 83 kafes ve 215 saka kuşuna el koydu.
Şahıs hakkında idari işlemler yapıldı.
Muhafaza altına alınan saka kuşları, Sivas'ta doğal ortamına bırakıldı.