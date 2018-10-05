Suriyeli bir kişinin evinde 215 saka kuşu bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta Suriyeli bir kişiye ait evde 83 kafes içerisinde 215 saka kuşu bulund.Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sivas Şube Müdürlüğüne Suriyeli bir kişinin evinde saka kuşu beslediği...