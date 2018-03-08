Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Suriyeli annenin 6 engelli çocukla hayat mücadelesi

Suriye'nin Azez şehrinde bir binanın bodrum katında, 6 çocuğuyla yaşayan 65 yaşındaki Hamide Halef'in en büyük isteği Türkiye'ye yerleşebilmek.

08 Mart 2018 Perşembe 15:21
Suriyeli annenin 6 engelli çocukla hayat mücadelesi
banner230

AZEZ (AA) - ARİF HÜDAVERDİ YAMAN - Suriye'nin Azez şehrinde bodrum katında yaşayan 65 yaşındaki Hamide Halef, 6 engelli çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veriyor.

Rutubetten dolayı tavanından su damlayan evde zorlu kış şartlarına direnmeye çalışan Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaştan önce yaşadıkları Deyrizor kentinde en azından başlarını sokacakları bir evleri ve kendilerine yardım eden akrabaları olduğunu anlattı.

Halef, 6 yıldır yaşadığı toprakları göremediğini, artık dönecek bir evleri de olmadığını çünkü evlerinin savaşta bombalandığını dile getirdi.

Savaş başladıktan sonra bütün tanıdıklarının Deyrizor'u terk ettiğini aktaran Halef, 6 engelli çocuğuyla birlikte hareket edemediği için kendisinin yalnız kaldığını söyledi.

Savaşın şiddetini artırması üzerine zor şartlarda Azez'e göç ettiğini belirten Halef, "6 çocuğum olduğu için kimse bizi arabasına almıyordu. Uçaklar üzerimize saldırıyordu. Çocuklarımı buraya getirirken bile çok zorlandım." diye konuştu.

Çocuklarının hem zihinsel hem de bedensel engelli olduğunu söyleyen Halef, 4 çocuğunun hiç yürüyemediğini ve 65 yaşında olması nedeniyle artık bakımlarını yapamadığını dile getirdi.

Tek dileğinin Türkiye'ye yerleşmek olduğunu aktaran Halef, Suriye'de yaşamın giderek zorlaştığını kaydetti.

Muhabir: Arif Hüdaverdi Yaman

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüAzezDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim